Украина сделала заявление о выступлении российских дзюдоистов на ЧЕ

НОК Украины призвал не допускать российских дзюдоистов на чемпионат Европы

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины сделал заявление о выступлении российских дзюдоистов на чемпионате Европы 2024 года в хорватском Загребе. Об этом сообщается на сайте организации.

На Украине призвали не допускать спортсменов из России из-за нарушения требований нейтралитета и поддержки СВО. Они потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) принять меры. Речь идет о 15 дзюдоистах.

О возвращении российских дзюдоистов на турниры стало известно 29 апреля 2023 года. В Международной федерации дзюдо (IJF) заявили, что выступают против дискриминации в спорте.

После этого сборная Украины бойкотировала чемпионат мира среди юниоров из-за допуска на него россиян. В команде заявили, что дзюдо учит уважать соперника и демонстрировать это уважение на татами, однако в действующих реалиях это невозможно.