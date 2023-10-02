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16:24, 2 октября 2023Спорт

Украинцы решили бойкотировать ЧМ по дзюдо среди юниоров из-за допуска россиян

Сборная Украины не выступит на ЧМ по дзюдо среди юниоров из-за допуска россиян

Фото: Real Sports Photos / Shutterstock / Fotodom

Сборная Украины решила бойкотировать чемпионат мира по дзюдо среди юниоров. Об этом в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

Команда отказалась выступать на турнире, который пройдет в португальском Одивелаше с 4 по 7 октября, из-за допуска на него россиян. «Дзюдо нас учит уважать соперника и демонстрировать это уважение на татами, но в наших реалиях это невозможно. Вся эта история с "нейтральными" атлетами — просто некий фейк, ведь весь цивилизованный мир понимает, что под "нейтральностью" прячутся российские спортсмены», — поделился Кошляк.

О возвращении российских дзюдоистов на турниры стало известно 29 апреля. В Международной федерации дзюдо (IJF) заявили, что выступают против дискриминации в спорте.

Россияне были отстранены от международных соревнований с сентября 2022 года. Исполком IJF объяснил это решение необходимостью обеспечить безопасность всех спортсменов.

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    Андрей Стрельцов
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