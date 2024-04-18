В США рассказали о пугающих американские ВМС российских подлодках

TNI: разработанные для уничтожения авианосцев АПЛ проекта 949 пугают ВМС США

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 949 «Гранит» и 949А «Антей» (по классификации НАТО — Oscar-I и Oscar-II), разработанные для уничтожения авианосцев, до сих пор пугают Военно-морские силы (ВМС) США. Об этом пишет The National Interest (TNI).

Первую подлодку проекта 949 ввели в строй в 1980 году, а уже в 1982-м представили усовершенствованную субмарину проекта 949А. «Оба "Оскара" были разработаны для нанесения ударов по боевым группам авианосцев НАТО с использованием противокорабельных ракет большой дальности П-700 "Гранит"», — отмечается в публикации.

Две подлодки, которые построили по базовому проекту, утилизировали в 2005 году, а часть подлодок Oscar-II модернизируют по проекту 949АМ. Усовершенствованные субмарины смогут нести современные ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

В январе командующий Тихоокеанским флотом России Виктор Лиина рассказал о работах по переоснащению подлодок проекта 949А «Антей» новым ракетным комплексом для решения задач, схожих с целями АПЛ серии «Ясень».

В начале 2022 года источник РИА Новости сообщил, что подлодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет — они смогут нести 72 боеприпаса.