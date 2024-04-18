Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:46, 18 апреля 2024Бывший СССР

Захарова нашла буйного больного в командовании силами обороны Эстонии

Захарова назвала командующего силами обороны Эстонии Херема буйным больным

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала командующего силами обороны Эстонии Мартина Херема буйным больным. Соответствующее высказывание дипломата приводит РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Уточняется, что таким образом официальный представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на угрозы Херема атаковать российские города в случае конфликта РФ с прибалтийской республикой.

18 апреля Мартин Херем заявил, что Россия в настоящее время «точно готовится к войне» с Эстонией. Командующий силами обороны страны добавил, что в случае атаки со стороны РФ прибалтийские силы «разнесут инфраструктуру в Ивангороде, Печорах и других местах».

Ранее Херем также заявлял о необходимости удвоения расходов Эстонии на оборону для готовности противостоять России. По его словам, конфликт с РФ может произойти «через три года».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнать надо их из структур с треском». Кадыров призвал наказать полицейских после жесткого задержания главы МЧС Чечни

      Украинских детей, считавшихся похищенными Россией, нашли в ФРГ. Немецкая полиция рассказала, как они там оказались

      НАТО дала «очень позитивную» оценку заявке Аргентины по партнерству

      Ким Чен Ына заметили на подаренном Путиным автомобиле

      Россиянка захотела уйти от сожителя и получила четыре удара ножом

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      В популярном городе Европы запретят строить отели ради борьбы с туризмом

      Звезда «Женского стендапа» сравнила пригород европейской столицы с Анапой

      В Кургане уровень воды в реке Тобол достиг десяти метров

      ЕС выделит Украине миллиарды евро доходов от замороженных активов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше