В Эстонии заявили о необходимости удвоить расходы на оборону

Reuters: Эстония должна удвоить расходы на оборону, чтобы противостоять России

Глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что Эстония должна удвоить расходы на оборону, чтобы противостоять России. Его слова передает агентство Reuters.

«Если мы действительно верим, что это [нападение России] может произойти через три года, то мы должны принимать решения сегодня», — заявил Херем.

Он заявил, что Эстония должна быть готова к тому, чтобы достичь победы через «дни и недели» в случае агрессии России.

Ранее Мартин Херем заявил в беседе с Bloomberg, что Россия превзошла все ожидания в производстве боеприпасов, также страна не испытывает дефицита в военных кадрах.