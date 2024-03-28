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15:21, 28 марта 2024Бывший СССР

В Эстонии заявили о необходимости удвоить расходы на оборону

Reuters: Эстония должна удвоить расходы на оборону, чтобы противостоять России

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что Эстония должна удвоить расходы на оборону, чтобы противостоять России. Его слова передает агентство Reuters.

«Если мы действительно верим, что это [нападение России] может произойти через три года, то мы должны принимать решения сегодня», — заявил Херем.

Он заявил, что Эстония должна быть готова к тому, чтобы достичь победы через «дни и недели» в случае агрессии России.

Ранее Мартин Херем заявил в беседе с Bloomberg, что Россия превзошла все ожидания в производстве боеприпасов, также страна не испытывает дефицита в военных кадрах.

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      Валентин Карант
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