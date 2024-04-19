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22:44, 19 апреля 2024Силовые структуры

Адвокат заявил о пропаже ключевого документа из дела Стрелкова

РБК: адвокат Молохов заявил о пропаже ключевого документа из дела Стрелкова
Игорь Стрелков

Игорь Стрелков. Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Адвокат бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (псевдоним Игорь Стрелков) Александр Молохов в интервью РБК заявил о пропаже ключевого документа из материалов уголовного дела.

По его словам, отсутствие документа было обнаружено при ознакомлении с материалами по апелляции. «Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью», — уточнил защитник.

Молохов пояснил, что речь идет о так называемом отношении, в котором подтверждается согласие одной из фронтовых частей заключить контракт со Стрелковым.

Документ сторона защиты планировала использовать на заседании суда 15 мая. Однако из-за его исчезновения рассмотрение может быть отложено на неопределенный срок.

Ранее Молохов рассказал, что Игорь Стрелков может отправиться из колонии на фронт добровольцем. Мосгорсуд назначил ему четыре года лишения свободы. Фигурант признан виновным в том, что публично призывал пользователей интернета к экстремистской деятельности.

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      Марина Совина
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