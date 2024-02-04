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15:20, 4 февраля 2024Силовые структуры

Стало известно о возможной отправке Стрелкова на фронт

Адвокат Молохов сообщил, что Стрелков может отправиться на фронт добровольцем

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный за призывы к экстремистской деятельности, может отправиться из колонии на фронт добровольцем. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов в интервью, опубликованном на YouTube.

«Всегда есть возможность получить условно-досрочное освобождение, всегда есть возможность попроситься на фронт. Я думаю, что это все обсуждаемо», — отметил юрист и добавил, что его подзащитный неоднократно заявлял о желании отправиться в зону боевых действий.

Ранее стало известно, что защита собирается подать жалобу на приговор Стрелкову. Мосгорсуд назначил ему четыре года лишения свободы. Фигурант признан виновным в том, что публично призывал пользователей интернета к экстремистской деятельности.

Прокурор просил суд назначить ему наказание в виде 4 лет и 11 месяцев заключения. Экс-министра обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») за два поста.

Свою вину Стрелков не признал. Его задержали 21 июля 2023 года.

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