Назначена дата пересмотра четырехлетнего приговора экс-министру обороны ДНР

Адвокат Молохов: суд 15 мая рассмотрит жалобу на приговор экс-министру Стрелкову

Начало событий в новости Стало известно о возможной отправке Стрелкова на фронт

Первый апелляционный суд общей юрисдикции назначил на 15 мая рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года лишения свободы за публичные призывы к экстремизму. Дату РИА Новости сообщил адвокат Александр Молохов.

Он заявлял, что его подзащитный может отправиться из колонии на фронт добровольцем. «Всегда есть возможность получить условно-досрочное освобождение, всегда есть возможность попроситься на фронт», — отметил юрист. Он напомнил, что Стрелков неоднократно просился в зону боевых действий.

Мосгорсуд 25 января вынес приговор экс-министру, признав его виновным в том, что он публично призывал пользователей в двух постах к экстремистской деятельности.

Свою вину Стрелков не признал. Его задержали 21 июля 2023 года.