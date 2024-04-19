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11:04, 19 апреля 2024Спорт

WADA осталось без взносов от России за 2023 год

В WADA заявили, что Россия не выплатила обязательные взносы за 2023 год

Фото: Stanislau Palaukou / Shutterstock / Fotodom

Россия не выплатила обязательные взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

Сумма составляет 1,267 миллиона долларов. «Пока что мы не получили взнос России», — заявил представитель агентства.

10 февраля Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия выплатит WADA взнос за 2023 год. Он отметил, что ожидает от агентства обновленную формулу взноса на 2024 год, так как Россия больше не является членом Совета Европы.

22 сентября прошлого года в WADA заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнило требования для восстановления статуса, так как кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

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      Анастасия Борисова
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