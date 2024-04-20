Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Рубин
Сегодня
14:00 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Балтика
Сегодня
16:30 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ахмат
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Вулверхэмптон
Сегодня
21:30 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|34-й тур
11:13, 20 апреля 2024Спорт

Иностранный футболист рассказал об опасениях из-за переезда в Россию

Футболист «Балтики» Алекс Фернандес заявил, что опасался из-за переезда в Россию

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Бразильский нападающий калининградской «Балтики» Алекс Фернандес рассказал об опасениях из-за переезда в Россию. Его слова приводит «Чемпионат».

«Новый язык, новый климат, но сейчас уже привыкли и чувствуем себя хорошо. Можем сходить в магазин за продуктами, больше понимания по еде и разным местам в городе», — заявил иностранный футболист. Он добавил, что в Калининграде мало кто говорит по-английски.

Фернандес перешел в «Балтику» из болгарского «Черно море» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила 850 тысяч евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

25 января чилийский полузащитник московского ЦСКА Виктор Давила оценил безопасность жизни в России. Он заявил, что у него есть определенная озабоченность, однако он прекрасно понимает, что Россия — одна из самых безопасных стран мира.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Нигер добился вывода войск США из африканской страны. Американцев выгнали после появления россиян

      «Барселона» захотела пригласить бывшего тренера «Спартака»

      Стало известно о пользе редиса для профилактики онкологии

      ВСУ обстреляли поликлинику в Херсонской области

      В России высказались об атаках Украины по энергетическим объектам

      На юге Украины повредили инфраструктурный объект

      Китай реорганизует армию

      На полигонах ВС РФ создадут поля для отработки противодействия БПЛА

      Киллер расстрелял владельца магазина в центре Балашихи

      Россиянам рассказали о последствиях сокращения присутствия европейских банков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше