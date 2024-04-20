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11:30, 20 апреля 2024Бывший СССР

На юге Украины повредили инфраструктурный объект

В Одессе произошел взрыв, после чего оказался поврежден инфраструктурный объект
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukraine Forces of Southern Ukraine / Reuters

В Одессе, на юге Украины, оказался поврежден инфраструктурный объект. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram-канале.

О каком именно объекте идет речь, не сообщается. Также неизвестен и характер повреждений.

При этом отмечается, что ночью там же произошел сильный взрыв. В Одесской области был объявлен сигнал тревоги.

Ранее стало известно о повреждении объекта городской инфраструктуры в Запорожье. В тот момент мирные жители не пострадали.

Незадолго до этого в Одессе раздалась серия взрывов. 19 апреля сообщение о первом взрыве появилось около 13:50. После этого в городе начался пожар. Еще один взрыв произошел в Одессе примерно в 14:10.

В начале апреля Силы обороны юга Украины также сообщали, что из-за ночных взрывов в Одессе была повреждена припортовая инфраструктура. Удар по объектам был нанесен, предположительно, ракетой «Искандер-М».

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      Варвара Кошечкина
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