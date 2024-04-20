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15:06, 20 апреля 2024Силовые структуры

Опубликовано видео с места расстрела бизнесмена в Балашихе

СК РФ по МО опубликовал видео с места расстрела бизнесмена в Балашихе

Следственный комитет РФ по Московской области опубликовал видео с места расстрела бизнесмена в Балашихе. Кадры появились в Telegram-канале ведомства.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места преступления, где утром 20 апреля расстреляли 60-летнего бизнесмена. Недалеко от места преступления следователи обнаружили брошенное преступником оружие и гильзы от пуль.

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Ранее стало известно, что расстрелянным в центре Балашихи бизнесменом был 60-летний хозяин универсама Назим Ахмедов. В течение последних 13 лет Ахмедов являлся управляющим магазином «Юнис» на улице Свердлова, владельцем которого была его жена.

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      Вера Владзиевская
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