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03:51, 21 апреля 2024Спорт

Кузнецова признали первой звездой матча «Каролина» – «Айлендерс»

Евгений Кузнецов принес «Каролине» победу над «Айлендерс» в плей-офф НХЛ

Фото: James Guillory / Reuters

Хоккеисты «Каролины Харрикейнс» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев площадки. В составе «Каролины» шайбы забросили российский нападающий Евгений Кузнецов (2-я минута), Мартин Нечас (59) и Стефан Ноэсен (44). У гостей автором гола стал Кайл Маклин (9).

15 марта российский форвард «Каролины Харрикейнс» Евгений Кузнецов отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Флориды Пантерс».

Кузнецов был обменян из столичного клуба 8 марта. В составе «Каролины» он провел четыре матча, помимо гола в его активе две результативные передачи.

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      Юлия Мискевич
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