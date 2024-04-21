Кузнецова признали первой звездой матча «Каролина» – «Айлендерс»

Евгений Кузнецов принес «Каролине» победу над «Айлендерс» в плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Каролины Харрикейнс» обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев площадки. В составе «Каролины» шайбы забросили российский нападающий Евгений Кузнецов (2-я минута), Мартин Нечас (59) и Стефан Ноэсен (44). У гостей автором гола стал Кайл Маклин (9).

15 марта российский форвард «Каролины Харрикейнс» Евгений Кузнецов отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Флориды Пантерс».

Кузнецов был обменян из столичного клуба 8 марта. В составе «Каролины» он провел четыре матча, помимо гола в его активе две результативные передачи.