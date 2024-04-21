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23:47, 21 апреля 2024Бывший СССР

На Украине объяснили отправку повесток умершим людям

На Украине объяснили отправку повесток умершим устаревшими данными

Фото: Thomas Peter / Reuters

Повестки умершим украинцам рассылаются из-за устаревших данных, сообщили на странице Киевского городского ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Такие случаи не являются уникальными и происходят потому, что граждане своевременно не обновляют свои персональные данные непосредственно в территориальных центрах оформления и социальной поддержки. Кроме того, недостоверные данные о гражданах могут подавать и другие государственные реестры», — говорится в сообщении.

Таким образом в учреждении прокомментировали информацию о том, что в Киеве пришла повестка на имя умершего спортивного журналиста Артема Франкова. Как сообщала «Страна.ua», бывший главный редактор украинского журнала «Футбол» скончался в ноябре 2023 года в возрасте 53 лет.

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17 апреля издание Politico сообщило, что на Украине все меньше мужчин отправляются в военкоматы добровольцами. Как отметили журналисты издания, очереди перед военкоматами исчезли, а страну уже покинули 650 тысяч мужчин боеспособного возраста.

18 апреля «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщила, что полиция Киева получила более 5 тысяч обращений от ТЦК по розыску уклонистов от мобилизации.

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      Сергей Грехов
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