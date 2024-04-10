Убрать статью о дембеле и ограничить права уклонистов. Комитет Рады принял в первом чтении законопроект о мобилизации

Комитет Рады в первом чтении исключил статью о демобилизации из ВСУ из закона

Комитет Верховной Рады по обороне принял в первом чтении законопроект о мобилизации, сообщил депутат Ярослав Железняк. В резонансный документ был внесен ряд правок, однако непопулярные среди украинцев положения об ограничении прав уклонистов сохранились. Кроме того, из проекта исключили статью о демобилизации через 36 месяцев службы.

Только что проголосовали решение комитета ко второму чтению. Там снова много изменений, поэтому я бы дождался текста вывода Комитета и таблицы Ярослав Железняк депутат Верховной Рады

Депутат допустил, что законопроект будет рассмотрен Верховной Радой уже 10 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от Рады требуют в ближайшие дни принять законопроект о мобилизации. По его мнению, четырех месяцев для рассмотрения законопроекта достаточно, депутаты «уже переборщили» с его обсуждением.

Политик считает, что промедление украинского парламента с ужесточением мобилизации заставило Запад сомневаться в необходимости дальнейшей поддержки Киева.

Первую версию законопроекта об ужесточении мобилизации правительство Украины представило в конце декабря прошлого года. Позже инициативу неоднократно критиковали за слишком жесткие нормы. В феврале к ней предложили 4195 правок.

Из закона удалили статью о демобилизации по инициативе главкома ВСУ

Депутат Рады Александр Федиенко в Telegram-канале сообщил, что из законопроекта убрали положение о демобилизации спустя 36 месяцев службы. Он уточнил, что решение принято по инициативе главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Подтверждаю то, что комитет после проведения консультаций с главнокомандующим согласился учесть предложение главнокомандующего. Правительство обязано внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями Александр Федиенко депутат Верховной Рады

Сырский направил соответствующее письмо на имя министра обороны Украины Рустема Умерова. Он отметил, что отдельные положения законопроекта требуют более детального анализа и дополнительного изучения.

С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте Александр Сырский главком ВСУ

В законопроект внесли ряд других нововведений для военных. Среди них — право на демобилизацию лиц с инвалидностью и после освобождения из плена, ежемесячное вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 тысяч гривен, выплата 70 тысяч гривен ежемесячно военнослужащим, находящимся на «нуле», выполняющим задачи по контрнаступлению.

В документе остались положения по ограничению в правах уклонистов

На второе чтение направлен ряд норм, в том числе те, что вызывали споры в обществе. Так, предполагается введение ограничения консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов.

Также оставлено положение об ограничении на управление транспортными средствами для уклонистов по требованию территориальных центров комплектования (ТЦК).

Военный билет смогут проверять на границе, отсутствие документа может стать поводом для отказа в выезде или въезде в страну. Это коснется всех мужчин от 18 до 60 лет, независимо от их пригодности к службе или наличия отсрочек. Предъявлять билет следует по требованию полиции, сотрудников ТЦК и пограничников.

В случае отказа правоохранители и военкомы могут задержать украинца для уточнения данных. Отдельно оговаривается, что оформление паспортов за рубежом производится только при наличии военного билета.

Для тех, кто не явился по повестке и не обновил данные в течение 60 дней после вступления закона в силу предусмотрены меры воздействия. Так, руководитель ТЦК обращается в полицию с требованием задержать гражданина, нарушающего правила воинского учета.

Уклонистов будут лишать права управления транспортными средствами через суд. Запретить вождение нельзя в двух случаях: если это основной официальный заработок, например, у таксистов и водителей, или же если автомобиль используется инвалидом или лицом, у которого инвалид находится на иждивении.

Получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, за исключением военных, должны пройти повторное медицинское обследование на предмет пригодности к службе. Признанные ограниченно годными обязаны явиться на медосмотр в течение 12 месяцев.

5 апреля кабинет министров Украины предложил наказывать лишением свободы за отказ от медосмотра в ТЦК. Поправки в Уголовный кодекс идут в дополнение к законопроекту об ужесточении мобилизации.

Кроме того, кабмин хочет повысить штраф за неявку в военкомат до 204 тысяч гривен (более 486 тысяч рублей). Кроме того, подозреваемых в уклонении хотят разрешить задерживать на период от трех часов до трех суток.

Бронь получат чиновники, силовики и депутаты

Согласно законопроекту, забронированы от мобилизации будут все сотрудники Национальной полиции, прокуратуры, ГСЧС, Национального антикоррупционного бюро Украины, 50 процентов госслужащих категорий годности «Б» и «В».

Также отсрочка предоставляется руководителям органов государственной власти и местного самоуправления, сотрудникам стратегических предприятий, которые выполняют военные заказы. Кроме того, каждый депутат Верховной Рады сможет забронировать двух своих помощников.

Также бронь дается персоналу предприятий, критически важных для снабжения ВСУ, а также собственникам этих организаций. Как отмечает «Страна.ua», этот пункт означает, что практически все крупные бизнесмены Украины смогут избежать мобилизации.

Освобождены от службы две категории украинцев, ухаживающих за инвалидами. Речь идет о членах семей первой и второй степени родства.