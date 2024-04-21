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13:26, 21 апреля 2024Наука и техника

Специалисты по РЭБ рассказали о подавлении самолетов ВСУ

Оператор «Торнадо»: комплекс РЭБ «Красуха» находит противника на любой высоте

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Специалисты по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) рассказали, как комплекс «Красуха» позволяет подавлять украинские самолеты на любой высоте. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

Как заявил начальник станции РЭБ «Красуха» с позывным Торнадо, комплекс способен найти противника на большом расстоянии независимо от высоты его полета, скорости и маневренности.

Оператор модуля помех «Красуха» с позывным Веселый рассказал, что недавно с помощью комплекса был обнаружен самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался вести радиолокационную разведку российских объектов. «Была применена ответная помеха, радары были ослеплены, и в течение буквально трех-четырех минут противник прекратил свою деятельность, и с наших экранов пропал», — говорит он.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили хранилище авиатоплива ВСУ. Помимо этого, российские военные поразили два объекта транспортной инфраструктуры, используемых в военных целях, а также живую силу и военную технику ВСУ в 112 районах.

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      Алиса Удовик
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