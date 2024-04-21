Захарова: Москва даст отпор Вашингтону за предоставление помощи Киеву

Все большее погружение Соединенных Штатов Америки в украинский конфликт получит решительный отпор от российских властей и обернется фиаско. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Действия Вашингтона как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор», — отметила Захарова. Она добавила, что все более глубокое погружение Соединенных Штатов в гибридную войну против России обернется «столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане».

Захарова подчеркнула, что цели и задачи спецоперации будут полностью достигнуты.

Ранее Мария Захарова заявила, что Вашингтон занимается банальным воровством активов Москвы, чтобы Киев продолжал проводить теракты против России. Она также обвинила американские элиты в том, что они готовы способствовать продолжению конфликта «до последнего украинца».

