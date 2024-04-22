В ЕС предложили новый вид санкций против Ирана

В Европарламенте призвали ввести новые санкции против Ирана

Член Европарламента (ЕП) от Бельгии Ассита Канко призвала ввести новые санкции против Тегерана в связи с атакой Ирана на Израиль в ночь с 13 на 14 апреля. Новый вид санкций, подразумевающий запрет на поставку в страну компонентов для создания баллистических ракет, парламентарий предложила в своем обращении к главе евродипломатии Жозепу Боррелю. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма Канко.

«После ракетного удара Ирана по Израилю намерен ли вице-президент Комиссии/верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности [Жозеп Боррель] предложить дополнительные санкции ЕС против Ирана, например, запрет на поставку в страну компонентов для создания баллистических ракет, который обсуждался в последние месяцы в качестве возможной санкции за поддержку Ираном ХАМАС, но который еще не был согласован государствами-членами [ЕС]?» — спросила евродепутат.

1 апреля Израиль атаковал здание рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. При атаке было разрушено здание дипмиссии, жертвами стали 16 человек.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал эти действия ответом на удар по своей дипломатической миссии.

19 апреля телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. Агентство Reuters передало слова иранского чиновника, который заявил, что страна не располагает данными об источнике инцидента, а также не собирается немедленно наносить ответный удар.