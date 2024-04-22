В российском регионе нашли обломки метеозонда

Липецкий губернатор Артамонов: в Усманском районе нашли обломки метеозонда

В Усманском районе Липецкой области нашли обломки метеозонда. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram.

«В Усманском районе обнаружены обломки метеозонда. Их обследовали специалисты и установили, что угрозы они не представляют», — написал губернатор.

Он напомнил жителям о мерах предосторожности в случае, если они обнаружат летательный аппарат или его фрагменты. Артамонов призвал не подходить к обломкам, не трогать их и не фотографировать, а также сообщать о находке по номеру 112.

Несколькими днями ранее, 20 апреля, в Хлевенском районе и Воловском округе Липецкой области нашли обломки двух сбитых летательных аппаратов — по предварительной оценке, речь идет о частях метеозондов.

В середине апреля ВСУ впервые запустили вглубь России серию метеозондов со взрывчаткой. Минобороны 16 апреля отчитывалось о сбитом над Курской областью воздушном шаре, в тот же день сообщалось об обезвреживании обломков метеозонда в Липецкой области.