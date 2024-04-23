Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Аслан Карацев
Завтра
15:00 (Мск)
Фабиан Марожан
Мадрид (м)
Мирра Андреева
Завтра
20:00 (Мск)
Тэйлор Таунсенд
Мадрид (ж)
Арсенал
5:0
2-й тайм
live
Челси
Англия - Премьер-лига|29-й тур
Оренбург
Завтра
16:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Пари Нижний Новгород
Завтра
18:15 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
22:39, 23 апреля 2024Спорт

Адвокат сидящего в СИЗО экс-игрока сборной России рассказала о его состоянии

Адвокат сидящего в СИЗО Бугаева заявила, что он готов бороться

Фото: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Екатерина Макличенко, адвокат бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, рассказала о состоянии экс-игрока, который находится в СИЗО в Краснодаре. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По ее словам, в местах лишения свободы никто не чувствует себя хорошо. «Тем не менее, он держится и готов к активной борьбе. Готов доказывать, что он не виновен в том, в чем его обвиняют», — заявила адвокат.

Макличенко рассказала, что во вторник, 23 апреля, прошло заседание по делу Бугаева. «Мы выслушали гособвинение, далее были вызваны оперативные сотрудники полиции. Их пришло трое, все они дали показания. У стороны защиты также была возможность задать вопросы», — отметила адвокат.

3 ноября прошлого года в отношении Бугаева возбудили уголовное дело по статье о подготовке к торговле наркотиками. О задержании экс-игрока стало известно 1 ноября. В ночь на 29 октября его остановили полицейские и обнаружили в кармане толстовки сверток с 500 граммами мефедрона.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Заместитель Сергея Шойгу задержан по делу о взятке. Его называли самым богатым силовиком России

      В США пообещали покрыть самые насущные потребности Украины

      Украину предупредили об уничтожении Россией новых поставок вооружений

      Опасность атаки БПЛА объявили еще в одном российском регионе

      Молдавия попросила США о поддержке для армии и МВД

      Названо грозящее замглавы Минобороны возможное наказание

      Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

      Финальное рассмотрение закона по Украине в США запланировали на утро среды

      В российском регионе сбили украинский беспилотник

      В России прокомментировали выделение Британией помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше