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08:02, 24 апреля 2024Мир

В Германии подняли вопрос о примененном в ходе конфликта на Украине химоружии

В ФРГ подняли вопрос об объеме примененного в конфликте на Украине химоружия

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Член бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петр Быстрон поднял вопрос об объеме примененного в ходе конфликта на Украине химического оружия. Об этом говорится в парламентском запросе Быстрона к немецкому правительству, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Есть ли у федерального правительства (…) данные о количестве применений химического оружия в войне на Украине?» — говорилось в обращении парламентария.

Ответ на вопрос Быстрона предоставила парламентский статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер. Она объяснила, что у правительства нет запрашиваемой депутатом информации об обстоятельствах использования химоружия.

«Федеральное правительство располагает информацией только из открытых источников об использовании средств подавления беспорядков, таких как слезоточивые и раздражающие вещества. (…) Федеральное правительство не располагает никакой информацией, касающейся временного и пространственного расположения инцидентов или возможного числа жертв», — пояснила она.

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Ранее, в марте, сообщалось, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила информацию о применении украинскими военными токсичных химикатов и тщательно проверит зафиксированные факты. Об использовании ВСУ токсичных химикатов стало известно в феврале 2023 года.

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      Кирилл Садовский
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