69-я параллель
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20:06, 23 апреля 202469-я параллель

Губернатор Мурманской области впервые после покушения встретился с жителями

Мурманский губернатор Андрей Чибис впервые после покушения встретился с жителями

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис впервые после покушения провел встречу с местными жителями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Политик приехал на мероприятие в Североморск. Перед встречей сотрудники правоохранительных органов тщательно проверяли пришедших. При этом глава области свободно общается с людьми.

«Я прошу прощения, мне немного трудно говорить, врачи заставляют ходить в бандаже, но я постараюсь ответить на все вопросы», — сказал губернатор.

Ранее помощница губернатора Мурманской области Лилия Сечкина заявила, что глава региона продолжит встречи с жителями после покушения на него. «Губернатор ни в коем случае не отдалится от людей. Андрею Владимировичу очень важны встречи с северянами. Формат сохранился, каждый желающий может прийти и обозначить волнующую его тему», — сказала она.

Покушение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. Нападавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов — он ранил губернатора ножом в живот. Свои действия подозреваемый объяснил голосами в голове. Пострадавшего губернатора выписали из больницы и отправили домой через восемь дней после покушения — 12 апреля. Тогда он рассказал, что врачи выписали его под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям», а само лечение прошло без осложнений.

18 апреля Чибис официально вышел с больничного и приступил к работе. В этот же день с ним по видеосвязи поговорил президент России Владимир Путин. Он поинтересовался здоровьем Чибиса, на что тот ответил, что уже находится на рабочем месте. 22 апреля глава области провел первое после покушения совещание.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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