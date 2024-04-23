Урганту и Собчак пришлось объясняться с налоговой из-за Блиновской

Урганту и Собчак пришлось объясняться с ФНС из-за полученных от Блиновской денег

Телеведущим Ивану Урганту и Ксении Собчак, а также певцам Клаве Коке и Роману Билыку пришлось объясняться с ФНС из-за денег, полученных от блогерши Елены Блиновской за работу на ее мероприятиях. Об этом пишет Mash.

«Когда марафонная дива оказалась под следствием, выяснилось — оплату на ИП артистов переводили с разных счетов многочисленных ООО, подконтрольных Блиновской», — говорится в сообщении. Уточняется, что из-за этого артистам и ведущим, которые работали на мероприятиях блогерши, пришлось предоставить налоговой внутреннюю документацию своих компаний.

Отмечается, что Собчак и Ургант были ведущими праздника, устроенного Блиновской по случаю ее сорокалетия. Клава Кока же за год до этого выступала на другом мероприятии блогерши.

Ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) предложил продлить арест Блиновской на три месяца. Обращение СК направил в Московский городской суд.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года в Смоленской области по делу об уклонении от уплаты налогов. Суд отправил блогершу под домашний арест. В январе 2024 года ей предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей. Блиновской ужесточили меру пресечения, ее поместили в СИЗО.