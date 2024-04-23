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11:53, 23 апреля 2024Интернет и СМИ

Урганту и Собчак пришлось объясняться с налоговой из-за Блиновской

Урганту и Собчак пришлось объясняться с ФНС из-за полученных от Блиновской денег
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Телеведущим Ивану Урганту и Ксении Собчак, а также певцам Клаве Коке и Роману Билыку пришлось объясняться с ФНС из-за денег, полученных от блогерши Елены Блиновской за работу на ее мероприятиях. Об этом пишет Mash.

«Когда марафонная дива оказалась под следствием, выяснилось — оплату на ИП артистов переводили с разных счетов многочисленных ООО, подконтрольных Блиновской», — говорится в сообщении. Уточняется, что из-за этого артистам и ведущим, которые работали на мероприятиях блогерши, пришлось предоставить налоговой внутреннюю документацию своих компаний.

Отмечается, что Собчак и Ургант были ведущими праздника, устроенного Блиновской по случаю ее сорокалетия. Клава Кока же за год до этого выступала на другом мероприятии блогерши.

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Ранее стало известно, что Следственный комитет (СК) предложил продлить арест Блиновской на три месяца. Обращение СК направил в Московский городской суд.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года в Смоленской области по делу об уклонении от уплаты налогов. Суд отправил блогершу под домашний арест. В январе 2024 года ей предъявили обвинение в двух эпизодах по статье о неправомерном обороте средств платежей. Блиновской ужесточили меру пресечения, ее поместили в СИЗО.

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      Маргарита Щигарева
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