В Европе введут лицензирование услуг для дочерних фирм ЕС в России

FT: с июня будет действовать лицензирование услуг для дочерних фирм ЕС в России

С 20 июня 2024 года дочерним подразделениям европейских компаний в России необходимо будет получать лицензии для оказания юридических и бухгалтерских услуг. Однако новое ограничение может вынудить организации работать через свои филиалы или российские компании, пишет газета Financial Times со ссылкой на представителей бизнеса.

Это положение было введено принятым в декабре прошлого года 12-м пакетом антироссийских санкций Евросоюза. По нему европейские компании должны будут получать от властей своей страны разрешение на предоставление некоторых видов услуг дочерним предприятиям в РФ. В их число вошли юридические консультации, бухгалтерские услуги, а также управленческий консалтинг. По словам представителей Еврокомиссии, новое ограничение закроет лазейку в системе исключения из санкций.

Ранее такие услуги запретили прямо или косвенно оказывать российским компаниям и госорганам, но для «дочек» фирм ЕС действовало исключение. Юристы и руководители компаний предупреждают, что его отмена может побудить компании обратиться за получением услуг к российским исполнителям или оказывать их через свои филиалы и подразделения за пределами Евросоюза.

Некоторые специалисты считают, что новые ограничения и бюрократические процедуры отвлекут ресурсы компаний. Вместо этих мер регулирующие органы могли бы сосредоточиться на противодействии закупкам Россией подсанкционных товаров и сокрытию активов, отметил партнер юридической фирмы Covington & Burlington Дэвид Лорелло.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщил, что Евросоюз собирается включить в новый, 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки СПГ из РФ. Он назвал принятие следующего списка антироссийских ограничений одним из самых важных шагов.

По оценке РИА Новости, основанной на данных статистической службы ЕС (Евростат), потери ЕС из-за возможного запрета таких поставок могут составить до 19 процентов от всего импорта объединения. За первые два месяца этого года ЕС закупил СПГ у девяти стран на общую сумму 7 миллиардов евро. Москва стала вторым крупнейшим поставщиком, нарастив долю на европейском рынке газа за год на 5 процентных пунктов, до 1,3 миллиарда евро.