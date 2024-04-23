В России сделали заявление о действиях WADA в делах китайских пловцов и Валиевой

В РУСАДА заявили, что WADA не объяснило, почему китайских пловцов не отстранили

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сделали заявление о действиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в делах китайских пловцов и фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

Логинова заявила, что WADA не объяснило, почему китайских спортсменов не отстранили на период разбирательства, в отличие от Валиевой. Она посчитала, что решение должно было быть обжаловано. «Национальные антидопинговые организации должны быть беспристрастны и независимы в своих решениях», — подчеркнула глава РУСАДА.

Главный юрисконсульт WADA Росс Венцель объяснил разницу в делах с участием Валиевой и 23 китайских пловцов. Функционер заявил, что концентрация запрещенного препарата триметазидина в организме россиянки составляла 2,1 нанограмма на миллилитр и была гораздо выше, чем у китайцев.

20 апреля сообщалось, что 23 китайских пловца попались на допинге и были допущены до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Уточнялось, что Китайское антидопинговое агентство провело расследование, в ходе которого было установлено, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга. Следы триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года.