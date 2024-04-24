Баскетболистка Грайнер заявила, что в тюрьме ощущала себя меньше, чем человеком

Американская баскетболистка Грайнер высказалась о пребывании в российской тюрьме. Об этом пишет Inside the Games.

«В камере на матрасе было огромное пятно крови. У меня не было ни мыла, ни туалетной бумаги. В тот момент я почувствовала себя меньше, чем человеком», — рассказала баскетболистка из США.

Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, 8 декабря 2022 года обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США. Она была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и провела в заключении десять месяцев.

Баскетболистку задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля 2022 года. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

После освобождения Грайнер стало известно о том, что баскетболистка столкнулась с психологическими проблемами. Клуб «Финикс Меркури», за который она выступает, позволил Грайнер пропускать матчи до момента, пока она не почувствует, что снова готова играть.