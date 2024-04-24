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16:17, 24 апреля 2024Спорт

Фитнес-тренер объяснила пользу позы дерева для организма

Фото: Yannic Läderach / Unsplash

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала о пользе позы дерева в йоге. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Она назвала эту асану базовой, а также отметила, что она способствует развитию нескольких качеств. «Первое из них — баланс. Кроме того, поза дерева учит концентрации внимания, направлена на достижение как внешнего, так и внутреннего равновесия», — отметила Бутова.

Она добавила, что поза дерева укрепляет мышцы ног, включая внутреннюю поверхность бедер и подколенные сухожилия. «Еще она благоприятно воздействует на нервную систему. Учит терпению и сосредоточенности, дарит ощущение силы и уверенности в себе», — заявила тренер.

Ранее инструктор по йоге Александра Чуркина рассказала о пользе позы «собака мордой вниз». Специалист объяснила, что данная асана улучшает кровоснабжение головного мозга за счет притока крови к голове, стимулирует работу пищеварительного тракта, вытягивает заднюю поверхность бедра и улучшает подвижность плечевого пояса.

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      Алексей Гусев
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