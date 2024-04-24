В США рассказали о ценности трофейного Leopard 2

MWM: Россия может получить ценную информацию после захвата Leopard 2A6

Российские специалисты могут получить ценную информацию, изучив трофейный танк Leopard 2A6. Важность захваченной в зоне спецоперации машины оценило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«На новых кадрах, опубликованных Министерством обороны России, запечатлен захваченный танк Leopard 2A6 в районе Авдеевки. (…) Ценность доступа к Leopard 2A6 остается высокой. Российские войска уже получили значительные сведения об этом типе танков благодаря опыту ведения боевых действий против него», — рассказали в публикации.

Автор подчеркнул, что Leopard 2A6 остается самым совершенным вариантом Leopard 2 из переданных Киеву.

Leopard 2A6 отличается от прошлой версии гладкоствольной пушкой Rh 120/L55 калибра 120 миллиметров с увеличенной длиной ствола. Это позволило увеличить дальность выстрела до пяти километров. Также в модификации 2A6 доработали систему управление огнем, тормозную систему и стабилизатор пушки.

Ранее в апреле военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что трофейный танк Leopard может быть использован российскими военными инженерами для изучения особенностей его оптики.