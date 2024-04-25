Гол Роналдо принес «Ростову» победу в матче РПЛ

«Ростов» в гостях победил «Урал» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ

«Ростов» в гостях победил «Урал» в перенесенном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Екатеринбурге закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу им принес гол бразильца Роналдо, который отличился после подачи углового.

«Ростов» благодаря победе набрал 37 очков и поднялся с девятого на седьмое место в таблице РПЛ. «Урал» с 24 очками занимает 13-ю строчку, екатеринбуржцы находятся в зоне стыковых матчей.

Ранее Роналдо, забивший мяч в игре против «Урала», говорил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин изменил его жизнь. «С Карпиным говорю на испанском и все понимаю. Он помог мне, поменял меня. Очень ему благодарен», — заявил бразилец.