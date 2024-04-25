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14:26, 25 апреля 2024Россия

Мужчина впал в кому после потасовки в московском ресторане

РЕН ТВ: мужчина впал в кому после потасовки в ресторане в Москве

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Москве мужчина впал в кому после потасовки в ресторане «Фаэтон». Об этом стало известно РЕН ТВ.

Как выяснил телеканал, гости заведения повздорили, затем словесный спор перешел в рукопашный бой. Один из участников нанес удар оппоненту такой силы, что тот потерял сознание.

Мужчину без сознания обнаружили на полу в одном из помещений столичного ресторана. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.

По факту случившегося была организована проверка.

До этого сообщалось, что в Москве задержали 24-летнего мужчину, избившего 42-летнего посетителя магазина. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

Еще раньше стало известно, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина с ножом ворвался в магазин на улице Гончарной и гонялся за продавцом.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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