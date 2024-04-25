Пользователям гаджетов из Европы предложили альтернативу

Engadget: в ЕС разрешили отремонтировать сломанный гаджет или потребовать замену

Европейский Союз (ЕС) принял директиву о праве на ремонт, которая облегчит обслуживание потребительской электроники. Об этом сообщает издание Engadget.

Решение ЕС продлевает гарантийные сроки продуктов, а также обязывает производителей отремонтировать устройства, которые они раньше отказывались обслуживать. Перед вступлением в силу закон еще должен быть одобрен странами-членами.

По словам журналистов медиа, на продаваемые в Европе гаджеты уже распространяется два года гарантийного обслуживания. Однако у пользователя есть альтернатива — производитель должен предложить ему бесплатную замену дефектного устройства на новое. В том случае если потребитель выберет ремонт, гарантийные сроки на устройство продлят еще на один год.

В ЕС заявили, что ремонт должен предлагаться по разумной цене, чтобы «потребителей не отпугивали намеренно» от него. Регуляторы также будут следить, чтобы производители электроники не пытались уклоняться от обязанности обслуживания клиентов. Также производитель техники должен выполнить ремонт даже в том случае, если ранее товар ремонтировался кем-то другим.

В Евросоюзе полагают, что новые правила помогут потребителям сэкономить деньги, сократить электронные отходы, выбросы CO2 и многое другое.

В начале февраля стало известно, что производители смартфонов и прочих гаджетов для европейского рынка должны представить дополнительный год гарантии на товары. В ЕС заявили, что таким образом в регионе не только сократится количество отходов, но и появятся новые рабочие места.