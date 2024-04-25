Российский дзюдоист победил украинца на чемпионате Европы

Российский дзюдоист Абдулаев победил украинца Вискова на чемпионате Европы

Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев одержал победу над украинцем Назаром Висковым в весовой категории до 60 килограммов на чемпионате Европы 2024 года в Хорватии. Результаты доступны на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

Спортсмен выиграл удержанием в первом круге. В следующей схватке 25-летний Абдулаев встретится с представителем Мальты Джеймсом Захрой.

18 апреля на Украине призвали не допускать спортсменов из России из-за нарушения требований нейтралитета и поддержки специльной военной операции. Они потребовали от Международного олимпийского комитета принять меры. Речь идет о 15 дзюдоистах.

О возвращении российских дзюдоистов на турниры стало известно 29 апреля 2023 года. В IJF заявили, что выступают против дискриминации в спорте.