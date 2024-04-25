В МИД рассказали о планах России по Арктическому совету

Замглавы МИД Рябков: Россия не инициирует упразднение Арктического совета

Россия не намерена инициировать упразднение Арктического совета. Об отсутствии подобных планов рассказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Не мы поставили Арктический совет на hold (в режим паузы — прим. «Ленты.ру»). И не мы будем инициативно предпринимать шаги по его упразднению», — отметил замглавы МИД.

Рябков предупредил об ответе со стороны России, в случае если Запад усилит военную активность в Арктике.

В начале февраля посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов допустил, что Россия может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать ее интересам.