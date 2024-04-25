Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:02, 25 апреля 2024Мир

В МИД рассказали о планах России по Арктическому совету

Замглавы МИД Рябков: Россия не инициирует упразднение Арктического совета

Фото: Vladislav Kadyshev / Russian Look / Globallookpress.com

Россия не намерена инициировать упразднение Арктического совета. Об отсутствии подобных планов рассказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Не мы поставили Арктический совет на hold (в режим паузы — прим. «Ленты.ру»). И не мы будем инициативно предпринимать шаги по его упразднению», — отметил замглавы МИД.

Рябков предупредил об ответе со стороны России, в случае если Запад усилит военную активность в Арктике.

В начале февраля посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов допустил, что Россия может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать ее интересам.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Спутники России и США сблизились на расстояние менее 10 метров

      Генсек НАТО ощутил на себе перегрузки

      Школьница сломала позвоночник в Музее обороны Москвы

      Россиянин получил в Польше 2,5 года тюрьмы по обвинению в шпионаже

      Сценарист «Слова пацана» объяснил популярность сериала у подростков

      Психическое состояние Джастина Бибера обеспокоило его близких

      Полковник назвал слабые места переданных Украине ракет ATACMS

      Путин рассказал о снижении инфляции

      Осужденный в Нидерландах футболист «Спартака» задолжал в России

      Подозреваемый в покушении на бывшего зампреда Тамбовской областной думы задержан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше