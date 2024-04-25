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13:43, 25 апреля 2024Мир

Захарова предрекла Украине путь Афганистана из-за помощи США

Захарова: США помогают Украине, как Афганистану, результат предугадать несложно

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова предрекла Украине будущее Афганистана после помощи со стороны США. С соответствующим заявлением она выступила во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

«США помогают Киеву так же, как и Афганистану, результат предугадать несложно», — отметила она.

Ранее президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом США законопроект о выделении Украине и другим союзникам военной помощи. В рамках этого проекта Киев получит около 61 миллиарда долларов.

Позднее также выяснилось, что США тайно поставили Вооруженным силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS, включив их в мартовский пакет военной помощи без публичных заявлений.

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      Лина Пивоварова
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