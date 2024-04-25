Работавший с Загитовой хореограф оценил выступление на ОИ под нейтральным флагом

Хореограф Железняков счел выступление под нейтральным флагом отказом от страны

Работавший с фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой хореограф Алексей Железняков оценил выступления под нейтральным флагом на Олимпийских играх (ОИ). Об этом пишет Metaratings.ru.

«Под нейтральным флагом выступать нельзя. Либо ты выступаешь в статусе россиянина, либо никак. Надо ждать, когда все наладится», — заявил Железняков. По его мнению, если спортсмен готов ехать под нейтральным флагом, то лучше отказываться от гражданства России, потому что глобальная задача этого — унизить страну и весь народ.

Железняков сотрудничал с Этери Тутберидзе на протяжении всей карьеры в России. Помимо Медведевой и Загитовой, он работал с другими титулованными ученицами тренера: Александрой Трусовой, Анной Щербаковой и Камилой Валиевой.

Ранее хореограф объяснил свой уход от Тутберидзе. Железняков отметил, что ушел не в никуда. Он признал, что из-за занятости периодически пропускал тренировки Тутберидзе, но делал это с ее разрешения.