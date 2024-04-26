Избранный после отмены прямых выборов мэр Новосибирска вступил в должность

Избранный на конкурсной основе мэр Новосибирска Кудрявцев вступил в должность

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев официально вступил в должность главы города, передает корреспондент ТАСС. Кудрявцев стал первым градоначальником, избранным после отмены прямых выборов в городе.

Церемония проходит в зале Арнольда Каца Новосибирской государственной филармонии. «Я, Кудрявцев Максим Георгиевич, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять полномочия, осуществлять свои обязанности», — сказал новоиспеченный мэр.

Кудрявцев до назначения мэром до 2021 года был депутатом Госдумы, в 2022-м губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил его своим заместителем. Решение об избрании Кудрявцева мэром приняли 16 апреля на сессии городского совета депутатов.

Прямые выборы в Новосибирске отменили в январе 2023 года — Новосибирск был последним городом-миллионником, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где сохранялась подобная процедура избрания мэра. После принятия такого решения мэр Новосибирска Анатолий Локоть ушел в отставку.

В России прямые выборы мэра сохраняются в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Якутске, Абакане и Анадыре. В марте этого года депутаты Народного хурала Бурятии приняли законопроект об отмене прямых выборов мэра Улан-Удэ. Документ об отмене прямых выборов внес глава Бурятии Алексей Цыденов. Он предложил назначать градоначальника горсоветом из кандидатов, которые согласованы конкурсной комиссией.