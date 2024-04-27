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14:22, 27 апреля 2024Россия

В РПЦ высказались о попытках установить пасхальное перемирие на Украине

РПЦ отказалась от попыток установить пасхальное перемирие на Украине
Вахтанг Кипшидзе

Вахтанг Кипшидзе. Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Русская православная церковь (РПЦ) отказалась от попыток установить пасхальное перемирие на Украине. Об этом заявил представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, слова которого приводит ТАСС.

По словам Кипшидзе, инициатива столкнулась с непониманием со стороны Украины. В связи с этим дальнейшие попытки добиться перемирия являются бессмысленными, подчеркнул он.

15 апреля в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа не исключил, что сторонам удастся установить пасхальное перемирие. Вместе с тем он выразил опасения, что приостановка боевых действий может быть использована для перегруппировки сил в зоне проведения спецоперации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил объявить на Украине перемирие на время проведения Олимпиады в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в возможности вообще какого-либо перемирия и добавил, что во Франции должны понять его позицию. В МИД России заявили, что инициатива Макрона должна пройти «проверку на искренность».

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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