В РПЦ высказались о попытках установить пасхальное перемирие на Украине

РПЦ отказалась от попыток установить пасхальное перемирие на Украине

Русская православная церковь (РПЦ) отказалась от попыток установить пасхальное перемирие на Украине. Об этом заявил представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе, слова которого приводит ТАСС.

По словам Кипшидзе, инициатива столкнулась с непониманием со стороны Украины. В связи с этим дальнейшие попытки добиться перемирия являются бессмысленными, подчеркнул он.

15 апреля в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа не исключил, что сторонам удастся установить пасхальное перемирие. Вместе с тем он выразил опасения, что приостановка боевых действий может быть использована для перегруппировки сил в зоне проведения спецоперации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил объявить на Украине перемирие на время проведения Олимпиады в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в возможности вообще какого-либо перемирия и добавил, что во Франции должны понять его позицию. В МИД России заявили, что инициатива Макрона должна пройти «проверку на искренность».