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11:16, 15 апреля 2024Бывший СССР

В России высказались о возможности пасхального перемирия с Украиной

Депутат Чепа допустил возможность пасхального перемирия с Украиной

Фото: «Лента.Ру»

У России и Украины есть шанс договориться о пасхальном перемирии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможности временно прекратить огонь с обеих сторон во время религиозного праздника.

«У нас ничего невозможного нет, возможно и объявят. Я думаю, это было бы хорошо, если бы все договоренности исполнялись. К сожалению, получается не так. Если кто-то будет это использовать в качестве перегруппировки своих сил, это может повлиять», — сказал депутат.

Алексей Чепа также отметил, что пасхальное перемирие важно для верующих людей.

За время специальной военной операции стороны ни разу не объявляли пасхальное перемирие. В 2023 году Москва заявляла, что таких предложений от Киева не поступало. А представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе посчитал странным предлагать соответствующую идею Киеву, поскольку шансов на положительный ответ было мало.

Единственное перемирие за все время боевых действий официально объявляли в рождественские праздники в 2023 году. Тогда президент России Владимир Путин после призыва патриарха Кирилла в одностороннем порядке ввел режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Он призвал Киев тоже отказаться от боевых действий в этот период.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг идею Москвы. По его мнению, Россия могла воспользоваться паузой в военных целях.

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