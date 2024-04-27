Влияние продления обязательной продажи валютной выручки на курс рубля оценили

Аналитик Мильчакова: продление обязательной продажи валюты не укрепит курс рубля

Продление до 30 апреля 2025 года требования по обязательной продаже валютной выручки для некоторых российских экспортеров снимает с повестки возможность резкого ослабления курса рубля, но существенного влияния на укрепление нацвалюты мера не окажет, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, с оценкой которой ознакомилась «Лента.ру».

По словам специалиста, возможный обвал рубля усилил бы инфляцию, с которой продолжает борьбу Центробанк. При этом, напомнила эксперт, накануне глава регулятора Эльвира Набиуллина, комментируя решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов, назвала обязательство по продаже валюты «второстепенной для рынка мерой», которая имеет скорее психологическое значение для его участников.

В свете этого аналитик посчитала, что курс в мае будет колебаться в пределах 90-95 рублей за доллар.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали курс рубля на несколько лет вперед. В ведомстве ожидают, что в 2025 году показатель достигнет 98,6 рубля за доллар, а в 2027-м — 103,8 рубля.