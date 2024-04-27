Вторая жалоба на арест замглавы Минобороны Иванова поступила в суд

В суд поступила вторая жалоба на арест замглавы Минобороны Иванова

В Басманный суд Москвы поступила вторая апелляционная жалоба на арест замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Жалоба подана представителями защиты арестованного чиновника.

Мосгорсуд назначил на 8 мая рассмотрение первой жалобы на арест Иванова. В ней его адвокаты просят избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы — домашний арест либо запрет определенных действий. Защита также намерена предложить суду залог за его освобождение — сумма пока не озвучена.

Замминистра задержали вечером 23 апреля. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Иванов свою вину не признает.

24 апреля сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности заместителя главы ведомства.