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16:09, 27 апреля 2024Силовые структуры

Назначена дата рассмотрения жалобы на арест замглавы Минобороны России

Мосгорсуд 8 мая рассмотрит жалобу на арест замглавы Минобороны РФ Иванова

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Мосгорсуд назначил на 8 мая рассмотрение апелляционной жалобы на арест замглавы Минобороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Адвокаты просят избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы — домашний арест либо запрет определенных действий. Защита также намерена предложить суду залог за его освобождение — сумма пока не озвучена.

Замминистра задержали вечером 23 апреля. Следствие считает, что он вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Иванов свою вину не признает.

24 апреля сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности заместителя главы ведомства. Официального заявления Минобороны пока не поступало.

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      Любовь Ширижик
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