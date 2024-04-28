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01:17, 29 апреля 2024Мир

Личности погибших в Германии украинцев установили. К их убийству может быть причастен гражданин России

МИД Украины: погибшие в Германии граждане были военнослужащими на реабилитации

Фото: Robert Michael / Globallookpress

Министерство иностранных дел Украины установило личности убитых в Германии граждан. Согласно предварительной информации, украинцы 1987 и 2001 годов рождения были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в ФРГ.

Дипломаты уточняют сведения о подразделениях, где служили военные, и устанавливают связь с их семьями. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене взять дело на особый контроль и поддерживать контакты с правоохранителями в Германии.

Мужчины с колото-резаными ранами были обнаружены вечером 27 апреля на территории торгового центра в районе Гармиш-Партенкирхен. Один из них скончался до приезда скорой помощи, второй погиб в больнице.

В Германии по подозрению в убийстве двух украинцев задержали гражданина России

По подозрению в убийстве двух граждан Украины задержали 57-летнего россиянина. В полиции заявили, что мужчина был доставлен к судье по запросу прокуратуры Мюнхена, выдавшей ордер на арест. Подозреваемый находится под стражей. В настоящий момент продолжается расследование его мотивов.

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Портал BR24 сообщил, что мужчины «были друзьями и совсем недавно вместе пили пиво», однако между ними возник конфликт. При этом уточняется, что ссора не была связана с российской спецоперацией на Украине.

Украинского беженца убили в приюте в немецком Ахерне

В 2023 году в приюте города Ахерн в Германии погиб уроженец Украины. Поздно вечером в полицию сообщили об обнаружении в здании приюта раненого 64-летнего мужчины. Медики оказали ему первую помощь, но украинец скончался от полученных травм.

Полиция в ходе расследования задержала другого беженца с Украины, 71-летнего мужчину. Между ним и убитым произошла ссора, переросшая в драку, при этом оба перед этим употребляли алкоголь.

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      Маргарита Пименова
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