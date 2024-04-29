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08:38, 29 апреля 2024Силовые структуры

Ликвидированные в КЧР боевики могли быть причастны еще к одному обстрелу

СК: ликвидированные в КЧР боевики могли быть причастны к обстрелу 22 апреля

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Ликвидированные при нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) боевики могли быть причастны к обстрелу полицейских в Карачаевске 22 апреля. Об этом сообщает СУ СК по региону в Telegram-канале.

«Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года», — указывается в публикации.

О вооруженном нападении боевиков стало известно в ночь на 29 апреля. В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции. Еще четверо правоохранителей получили ранения, их госпитализировали. Пятеро нападавших ликвидированы.

По факту нападения на наряд ДПС в КЧР было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что дело заведено сразу по двум статьям.

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      Маргарита Пименова
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