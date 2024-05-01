В России оценили обвинения иностранного боксера о попытках подкупить его

Тренер Кравцов назвал озвученные боксером Гурули обвинения защитной реакцией

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов оценил озвученные грузином Лашей Гурули обвинения о попытках подкупить его на чемпионате Европы в сербском Белграде. Его слова приводит «Чемпионат».

Кравцов заявил, что в любительском боксе подкупов не существует. «Гурули до боя уже проиграл. А это была защитная реакция, которая идет до сих пор», — посчитал он.

Ранее 1 мая Гурули заявил, что ему предлагали большую сумму за отказ от боя с россиянином Тарханом Идиговым на чемпионате Европы. Спортсмен подчеркнул, что они не хотели, чтобы он выходил на ринг.

Гурули стал серебряным призером, а Идигов — чемпионом Европы. Во время гимна России грузинский спортсмен снял награду, а после отказался фотографироваться с другими медалистами.