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17:15, 2 мая 2024Спорт

Французский футболист сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем

Французский футболист «Локомотива» Ньямси сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Французский футболист «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался об игре одноклубника Артема Дзюбы. Его слова приводит «РБ Спорт».

Защитник сравнил российского нападающего с бывшим форвардом сборной Швеции Златаном Ибрагимовичем и атакующим игроком «Милана» Оливье Жиру. «Чем? Как минимум своими габаритами», — заявил Ньямси. Он также подчеркнул, что Дзюба приносит пользу «Локомотиву».

Ранее Ньямси сравнил жизнь в Москве и Париже. По словам футболиста, улицы в российской столице чище, чем во французской.

24 апреля сообщалось, что в «Локомотиве» подготовили шорт-лист кандидатов на замену Дзюбе. Среди них были форвард «Динамо» Вячеслав Грулев и нападающий «Ростова» Егор Голенков.

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      Алексей Гусев
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