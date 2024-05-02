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14:47, 2 мая 2024Экономика

Суд отказался признать недействительным договор о продаже активов Qiwi

Договор о продаже акций «Киви» компании из Гонконга не признали недействительным

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы полностью отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в признании недействительным договора купли-продажи акций АО «Киви» гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, а также договора залога и обременения акций. Об этом сообщает ТАСС.

Соглашение было оспорено в арбитраже в начале марта. Ранее суд не удовлетворил ходатайство временной администрации Киви-банка в лице АСВ о принятии обеспечительных мер в виде ареста акций АО «Киви», принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited.

Та же инстанция 10 апреля постановила принудительно ликвидировать банк, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию за неоднократные нарушения финансовой организацией действующего законодательства.

В международной компании Qiwi plc, комментируя ситуацию, отмечали, что не считают разумным отменять сделку по продаже этих активов. Акционеры группы спустя неделю после подачи иска проголосовали против обратного выкупа акций.

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      Дмитрий Воронин
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