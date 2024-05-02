Турист устроил фотосъемку с дрона и нарвался на арест

The Independent Singapore: турист запустил дрон в Сингапуре и нарвался на арест

Китайский турист запустил дрон в Сингапуре и нарвался на арест. Об этом сообщило издание The Independent Singapore.

Журналисты обратили внимание на пост посольства Китая в Сингапуре в соцсети WeChat, в котором оно предостерегло путешественников от запуска беспилотников в неположенных местах и нарушения правил безопасности.

Диппредставительство напомнило о недавнем случае с гостем из КНР, который устроил фотосъемку с дрона рядом со зданием парламента страны. Полицейские вмешались и взяли китайца под стражу. Из-за ареста ему пришлось изменить дальнейший план поездки.

В Таиланде задержали россиянина, который самовольно снял со своего скутера полицейскую блокировку с помощью болтореза. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы за нанесение ущерба государственному имуществу.