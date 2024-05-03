Финский депутат предложил отрезать Калининград от России. Он уверен, что город мешает европейцам нормально жить

Финский политик Аалтола предложил отрезать РФ от Калининграда из-за помех с GPS

Финский политик, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола предложил лишить Россию доступа к Калининграду. По его мнению, российский город мешает деятельности европейских авиакомпаний.

Если Россия мешает в авиаперелетах, почему бы не запретить или не ужесточить доступ России в Калининград? Мики Аалтола финский политик

В Европе считают, что помехи в глобальном GPS исходят из России

Аалтола заявил, что помехи в спутниковой системе навигации GPS исходят из России, и именно из российского города Калининграда. С ним солидарны страны Прибалтики, которые в конце апреля обвинили Россию в помехах навигации самолетов.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков в ответ на пост Аалтолы заявил, что высказывания европейских политиков о Калининграде становятся все более абсурдными. Он отметил, что российские самолеты не испытывают проблем с навигацией, несмотря на то, что и отечественные, и европейские авиакомпании используют одни и те же модули GPS.

Мики Аалтола Фото: Essi Lehto / Reuters

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на глав МИД Латвии, Литвы и Эстонии сообщала, что прибалтийские страны подозревают Россию в подавлении сигналов GPS, что создает помехи в навигации самолетов. Представители европейских стран заявили, что из-за подавления сигналов два финских борта были вынуждены вернуться в аэропорт отправления с середины маршрута.

«Мы рассматриваем происходящее с GPS как часть враждебной деятельности России и обязательно обсудим это с нашими союзниками. Такие действия представляют собой гибридную атаку и несут угрозу нашей безопасности», — пояснил главный дипломат Эстонии Маргус Цахкна.

В Швеции потребовали вмешательства НАТО из-за помех в GPS

В начале апреля глава Военно-морских сил (ВМС) Швеции Ева Скуг Хаслум обвинила Россию в помехах GPS в Балтийском море и, не предоставив никаких доказательств, призвала НАТО вмешаться. «Месяцы перехвата со стороны России GPS-приемников в Балтийском море не просто небезопасны. Вмешательство в авиацию и судоходство наносит ущерб региональной экономике, и НАТО пришло время принять меры», — заявила Хаслум.

Фото: XENIA BOTALOVA / Unsplash

27 апреля пассажирский самолет авиакомпании Finnair прервал посадку в Тарту, Эстония, из-за помех GPS. Как писали западные СМИ, за последние восемь месяцев тысячи авиарейсов столкнулись с проблемами спутниковой навигации в Балтийском море. Помехи заметили экипажи около 46 тысяч самолетов. По данным источника, большинство случаев зафиксировали в Восточной Европе, граничащей с Россией.

Эксперты считают, что заглушить сигналы GPS можно с помощью относительно дешевого оборудования. Ни одна страна официально не признала свою причастность к созданию помех, однако один из опрошенных FT чиновников считает, что Россия создает проблемы с навигацией с помощью техники, расположенной в Калининграде. Таким образом Москва пытается защитить регион от возможных атак украинских беспилотников.