В Николаевской области сообщили о повреждении промышленной инфраструктуры

Глава ОВА Ким: в Николаевской области повреждена промышленная инфраструктура

В Николаевской области на юге Украины был поврежден объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«Повреждения получил объект промышленной инфраструктуры. На открытой территории произошло возгорание сухой травы», — написал Ким.

Глава николаевской ОВА рассказал, что возгорание было оперативно потушено. В результате никто не пострадал. Какой именно объект инфраструктуры получил повреждения, а также где он находится, не уточняется.

2 мая в Днепропетровской области Украины раздалась серия взрывов. Так, в четверг вечером их слышали жители Кривого Рога. После этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Также стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Позднее глава местной ОВА Александр Прокудин сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры.