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08:48, 3 мая 2024Бывший СССР

В Николаевской области сообщили о повреждении промышленной инфраструктуры

Глава ОВА Ким: в Николаевской области повреждена промышленная инфраструктура
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Николаевской области на юге Украины был поврежден объект промышленной инфраструктуры. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«Повреждения получил объект промышленной инфраструктуры. На открытой территории произошло возгорание сухой травы», — написал Ким.

Глава николаевской ОВА рассказал, что возгорание было оперативно потушено. В результате никто не пострадал. Какой именно объект инфраструктуры получил повреждения, а также где он находится, не уточняется.

2 мая в Днепропетровской области Украины раздалась серия взрывов. Так, в четверг вечером их слышали жители Кривого Рога. После этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Также стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Позднее глава местной ОВА Александр Прокудин сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры.

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      Екатерина Грищенко
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