Сын депутата Госдумы вложил 120 миллионов в криптобиржу и лишился доступа к ним

Сын депутата Госдумы Селезнева вложил 120 млн руб. в Beribit, их заморозили

Сын депутата Госдумы Валерия Селезнева Михаил вложил более 120 миллионов рублей в криптобиржу Beribit, а теперь потерял к ним доступ из-за того, что вывод средств с площадки заморозили, сообщает издание Baza.

Уточняется, что Селезнев вложил в Beribit 121,7 миллиона рублей. В конце апреля вывод средств с биржи был заморожен. Сын парламентария написал заявление в полицию, обвиняя биржу в мошенничестве. Помимо него, в полицию обратились, по данным издания, еще 20 клиентов. Всего Beribit заморозила как минимум 149 миллионов рублей.

Baza отмечает, что депутат Валерий Селезнев активно выступает за принятие в России закона о майнинге криптовалют. В марте он высказывался «Известиям», что добычу криптовалют могут признать экономической деятельностью. «Минцифры заинтересовалось вопросом. Решение должно быть буквально в течение месяца», — говорил депутат.

В конце апреля клиенты криптобиржи Beribit собрались у офиса компании в башне «Федерация» и требовали вернуть им деньги. По словам инвесторов, всего у них заморозили активы на 400 миллионов рублей. Месяцем ранее сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис криптобиржи.

Криптобиржа в ответ сообщала, что в управлении компанией произошли изменения, а в процессе передачи управленческой документации были выявлены несостыковки в балансовой отчетности. Там пообещали разобраться с возможностью вывода средств и предоставить компенсацию за ожидание.

Другой сын Селезнева, Роман, в 2017 году был приговорен в США к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве. Он был задержан агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в июле 2014 года, а затем вывезен в Штаты.